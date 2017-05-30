Олимпийское собрание НОК Беларуси пройдет сегодня в Минске

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На собрании планируется избрать президента, первого вице-президента и вице-президентов НОК Беларуси, а также членов исполкома этой спортивной организации. Участники мероприятия обсудят вопросы внесения изменений и дополнений в устав НОК Беларуси, рассмотрят отчет ревизионной комиссии о деятельности Национального олимпийского комитета за период 2013—2016 годов, а также иные организационные вопросы.

Особое внимание будет уделено подготовке белорусских спортсменов к XXIII зимним Олимпийским Играм 2018 года в Пхенчхане и XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Планируется также обсудить проблемные вопросы и перспективы спортивной отрасли Беларуси.