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30 мая 2017, 9:19 | Олимпизм | БЕЛТА

Олимпийское собрание НОК Беларуси пройдет сегодня в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Беларуси состоится сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На собрании планируется избрать президента первого <nobr>вице-президента</nobr> и <nobr>вице-президентов</nobr> <span class=error>НОК</span> <span class=error>Беларуси</span> а также членов исполкома этой спортивной организации. Увеличить
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На собрании планируется избрать президента, первого вице-президента и вице-президентов НОК Беларуси, а также членов исполкома этой спортивной организации. Участники мероприятия обсудят вопросы внесения изменений и дополнений в устав НОК Беларуси, рассмотрят отчет ревизионной комиссии о деятельности Национального олимпийского комитета за период 2013—2016 годов, а также иные организационные вопросы.

Особое внимание будет уделено подготовке белорусских спортсменов к XXIII зимним Олимпийским Играм 2018 года в Пхенчхане и XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Планируется также обсудить проблемные вопросы и перспективы спортивной отрасли Беларуси.

На прошедших главных стартах четырехлетия в Рио-де-Жанейро в 2016 году белорусские атлеты завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. На зимних Играх 2014 год в Сочи на счету белорусской команды шесть наград: пять золотых и одна бронзовая медали. В Сочи трижды на верхнюю ступень пьедестала почета поднималась биатлонистка Дарья Домрачева.

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