Олимпийское собрание НОК Беларуси пройдет сегодня в Минске
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Беларуси состоится сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе НОК.
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На собрании планируется избрать президента, первого
Особое внимание будет уделено подготовке белорусских спортсменов к XXIII зимним Олимпийским Играм 2018 года в Пхенчхане и XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Планируется также обсудить проблемные вопросы и перспективы спортивной отрасли Беларуси.
На прошедших главных стартах четырехлетия в
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