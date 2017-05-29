Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29904857/
29 мая 2017, 14:57 | Олимпизм | ТАСС

Гражданская гвардия Испании изъяла крупнейшую партию запрещенных в спорте веществ

МАДРИД, 29 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданская гвардия Испании задержала 14 человек в ходе европейской операции по борьбе с незаконным оборотом запрещенных в спорте веществ. Об этом сообщили в правоохранительных органах королевства.

По их информации, речь идет о поддельных и незаконных лекарствах, анаболиках и других веществах. Гражданская гвардия провела 25 обысков и изъяла более 3 млн доз медикаментов, что является крупнейшей партией, конфискованной в Европе.

Операция прошла в сотрудничестве с другими государствами. В пиренейском королевстве группировка действовала в Малаге, Аликанте, Вальядолиде и Валенсии. Медикаменты распространялись в Испании, Бельгии и Германии. Вещества не подвергались никакому контролю и поступали из Китая и Индии.

Среди 14 задержанных — два венесуэльца и 12 подданных Испании. Расследование продолжалось с октября прошлого года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
29 мая

Мутко: провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно

Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лиги

Старший офицер безопасности РФС уверен, что Кубок конфедераций пройдет без эксцессов