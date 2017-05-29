Гражданская гвардия Испании изъяла крупнейшую партию запрещенных в спорте веществ

По их информации, речь идет о поддельных и незаконных лекарствах, анаболиках и других веществах. Гражданская гвардия провела 25 обысков и изъяла более 3 млн доз медикаментов, что является крупнейшей партией, конфискованной в Европе.

Операция прошла в сотрудничестве с другими государствами. В пиренейском королевстве группировка действовала в Малаге, Аликанте, Вальядолиде и Валенсии. Медикаменты распространялись в Испании, Бельгии и Германии. Вещества не подвергались никакому контролю и поступали из Китая и Индии.

Среди 14 задержанных — два венесуэльца и 12 подданных Испании. Расследование продолжалось с октября прошлого года.