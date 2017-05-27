Мутко надеется, что здравый смысл возобладает и россияне выступят на Паралимпиаде

IPC в августе 2016 года отстранил россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и временно лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. Данные санкции не позволили части российских паралимпийцев принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет Южной Корее. Исполком IPC 22 мая единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Президент IPC Филип Крэйвен объявил, что судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре.

«Трудно что-то прогнозировать, — сказал по телефону Мутко. — Потому что когда в целом Международным паралимпийским комитетом дается высокая оценка работе ПКР, а потом говорится, что вместе с тем что-то еще надо проделать. Конкретные два-три критерия, но они касаются только российских паралимпийцев. К сожалению, решение политизировано — на общем фоне всех тех решений, которые принимаются в отношении России или обвинений, которые звучат. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, хотя его до сегодняшнего дня не было видно».