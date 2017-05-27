Мутко надеется, что здравый смысл возобладает и россияне выступят на Паралимпиаде
МОСКВА, 27 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Существует надежда, что Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре примет здравое решение и допустит отечественных паралимпийцев к участию в международных соревнованиях и Паралимпийских играх 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
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IPC в августе 2016 года отстранил россиян от Паралимпиады-2016 в
«Трудно
«Паралимпийцы коллективной ответственности ни в коей мере не заслужили, — подчеркнул собеседник. — И ведь и персональной ответственности тоже нет — где наши паралимпийцы, которые
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