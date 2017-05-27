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https://sport.mail.ru/news/olympics/29888545/
27 мая 2017, 14:08 | Олимпизм | Р-Спорт

Мутко надеется, что здравый смысл возобладает и россияне выступят на Паралимпиаде

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Существует надежда, что Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре примет здравое решение и допустит отечественных паралимпийцев к участию в международных соревнованиях и Паралимпийских играх 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 27 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Существует надежда что Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре примет здравое решение и допустит отечественных паралимпийцев к участию в международных соревнованиях и Паралимпийских играх 2018 года заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер</nobr> правительства РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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IPC в августе 2016 года отстранил россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и временно лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. Данные санкции не позволили части российских паралимпийцев принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет Южной Корее. Исполком IPC 22 мая единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Президент IPC Филип Крэйвен объявил, что судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре.

«Трудно что-то прогнозировать, — сказал по телефону Мутко. — Потому что когда в целом Международным паралимпийским комитетом дается высокая оценка работе ПКР, а потом говорится, что вместе с тем что-то еще надо проделать. Конкретные два-три критерия, но они касаются только российских паралимпийцев. К сожалению, решение политизировано — на общем фоне всех тех решений, которые принимаются в отношении России или обвинений, которые звучат. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, хотя его до сегодняшнего дня не было видно».

«Паралимпийцы коллективной ответственности ни в коей мере не заслужили, — подчеркнул собеседник. — И ведь и персональной ответственности тоже нет — где наши паралимпийцы, которые что-то нарушали? Пробы проверяют и перепроверяют, но ведь результатов нет. Мы поддерживаем паралимпийцев — и в тренировочном процессе, и в проведении соревнований внутри России. Государство и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую поддержку паралимпийскому движению в стране. За что, кстати, господин Крэйвен нас очень серьезно благодарил. А потом начал говорить о влиянии государства. Но ведь ПКР — абсолютно самостоятельная и независимая организация, и никто в ее управление не вмешивается».
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