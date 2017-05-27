Более 170 новобранцев спортрот ЦСКА приняли присягу в Олимпийском парке Сочи
СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Военную присягу на Медальной площади Олимпийского парка Сочи в последнюю субботу мая приняли 174 новобранца из спортивных рот ЦСКА, расположенных в подмосковной Балашихе,
Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи, передает с места событий корреспондент ТАСС.
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Спортивные роты были возрождены в 2013 году приказом министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Принимая присягу, новобранцы спортивных рот берут на себя обязательства исполнить не только свой конституционный и гражданский долг, но и продолжать традиции армейского спорта высших достижений.
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Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ
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