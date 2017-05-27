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https://sport.mail.ru/news/olympics/29886927/
27 мая 2017, 9:54 | Олимпизм | Чемпионат.com

ВАДА: Мы не предлагали Исинбаевой стать послом чистого спорта в России

Всемирное антидопинговое агентство опровергло информацию о том, что предложило двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом россиянке Елене Исинбаевой стать послом чистого спорта в России.

Всемирное антидопинговое агентство опровергло информацию о том что предложило двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом россиянке Елене Исинбаевой стать послом чистого спорта в России. Увеличить
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«ВАДА не предлагало Елене Исинбаевой стать послом чистого спорта в РФ. Агенство не может предложить такую должность члену комитета спортсменов Международного олимпийского комитета. Однако Елена может получить такой статус по инициативе российской стороны.

ВАДА ведёт огромную работу, чтобы помочь России вернуть соответствие кодексу организации как можно скорее. ВАДА рассматривает возможность приглашения Исинбаевой в штаб-квартиру агентства в Монреале для обсуждения образовательных программ, способствующих чистому спорту в России, — приводит текст заявления ВАДА Inside the Games.
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Новости Олимпийских игр

WADA приступило к изучению плана борьбы с допингом в российском спорте

WADA приступило к изучению плана борьбы с допингом в российском спорте

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приступило к изучению национального плана борьбы с допингом в спорте, который был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) во главе с Виталием Смирновым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.
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