ВАДА: Мы не предлагали Исинбаевой стать послом чистого спорта в России

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«ВАДА не предлагало Елене Исинбаевой стать послом чистого спорта в РФ. Агенство не может предложить такую должность члену комитета спортсменов Международного олимпийского комитета. Однако Елена может получить такой статус по инициативе российской стороны.