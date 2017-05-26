Депутаты ЛДПР предлагают ввести квалификационные категории спортивных тренеров
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР Дмитрий Свищев, Сергей Маринин и Елена Строкова внесут сегодня в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести квалификационные категории спортивных тренеров и установить порядок их присвоения. Копия инициативы имеется в распоряжении ТАСС.
По словам одного из авторов законопроекта, члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, в настоящее время в России отсутствуют единообразные подходы к проведению аттестации тренеров. Он отметил, что долгое время
«С принятием профессионального стандарта “Тренер” и появлением в Трудовом кодексе РФ положений, регулирующих вопросы деятельности тренеров, они уже не относятся к педагогическим работникам. Соответственно, их аттестация в системе образования становится невозможной», — пояснил Свищев.
Вместе с тем он обратил внимание, что в федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» уже предусмотрено, что тренеры могут получить аттестацию на категорию общероссийскими спортивными федерациями. «Однако на практике за годы, которые действует эта норма, лишь единичное число спортивных федераций смогли реализовать свое право и организовать аттестацию тренеров, в первую очередь,
«Необходимо унифицировать виды квалификационных категорий, закрепить полномочия РФ, полномочия субъектов РФ, организаций спортивной подготовки по присвоению квалификационных категорий тренерам и их виды», — обосновал необходимость инициативы Свищев.
В связи с этим законопроектом «предлагается предусмотреть виды квалификационных категорий тренеров и порядок их присвоения, а также расширить полномочия общероссийских спортивных федераций по проведению аттестации тренеров, в частности на присвоение национальной категории в установленном ими порядке». Предусматривается установить в РФ категории тренеров высшей, первой и второй квалификационной категории. Порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований, согласно проекту закона, утверждаются Минспортом. Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» и другие законодательные акты РФ.
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