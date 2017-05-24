Мутко: Национальный план выведет борьбу с допингом в России на новый уровень

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Предполагается, что в результате реализации данного плана количество нарушений антидопинговых правил в России будет существенно сокращено и будет окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу.

«У нас был национальный план, видение борьбы с допингом, но не все аспекты сработали — было большое количество нарушений антидопинговых правил в легкой и тяжелой атлетике, ряде других видов спорта, — отметил Мутко. — В связи с тем, что на основании доклада WADA (Всемирного антидопингового агентства) наша система была урезана в правах, мы приняли решение еще раз изучить эту ситуацию. Смирнов вчера доложил план на Совете, и он получил поддержку. Он выведет борьбу с допингом в России на новый уровень, на основании озвученных задач будут внесены коррективы в спортивную политику страны».

«Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношение и все понимали, что допинг это плохо. Надо усердно тренироваться, использовать современные технологии, без допинга можно побеждать», — отметил вице-премьер РФ.

Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) под председательством Виталия Смирнова была образована в июле 2016 года. Инициатором решения о создании комиссии был президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии WADA об итогах расследования обвинений в адрес России о допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи. Итогом работы комиссии стала разработка национального плана борьбы с допингом в российском спорте.