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24 мая 2017, 10:41 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: В ходе заседания Совета по спорту было высказано много интересных предложений

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта было высказано много интересных и конструктивных предложений. Об этом ТАСС заявил вице- премьер РФ Виталий Мутко, принявший участие в заседании.

Как рассказал Виталий Мутко ТАСС итоги заседания Совета лягут в основу стратегии развития физкультуры и спорта до 2025 года. Увеличить
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Заседания Совета состоялось 23 мая в Краснодаре. «Совет при президенте РФ по спорту — явление уникальное, в ходе него идет дискуссия о развитии спорта, о направлении, в котором мы движемся, — сказал Мутко. — Главной темой заседания стала подготовка спортивных резервов, было высказано много интересных, конструктивных предложений. Мы исходили из того, что спорт высших достижений в достаточной степени отрегулирован, но есть вопросы по обеспеченности видов спорта базами, также есть вопросы единых стандартов, поддержки талантов, системы соревнований».

По словам вице-премьера, итоги заседания Совета лягут в основу стратегии развития физкультуры и спорта до 2025 года. «Коллеги высказали свои рекомендации, сейчас мы проанализируем их, далее будет поручение президента РФ, — добавил Мутко. — Мы внесем озвученные предложения на заседание правительства, будет подписано распоряжение, разработан план реализации стратегии развития физической культуры и спорта до 2025 года. Система есть, и она получит дальнейшее развитие и поддержку».
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