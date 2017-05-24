Мутко: В ходе заседания Совета по спорту было высказано много интересных предложений

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Заседания Совета состоялось 23 мая в Краснодаре. «Совет при президенте РФ по спорту — явление уникальное, в ходе него идет дискуссия о развитии спорта, о направлении, в котором мы движемся, — сказал Мутко. — Главной темой заседания стала подготовка спортивных резервов, было высказано много интересных, конструктивных предложений. Мы исходили из того, что спорт высших достижений в достаточной степени отрегулирован, но есть вопросы по обеспеченности видов спорта базами, также есть вопросы единых стандартов, поддержки талантов, системы соревнований».