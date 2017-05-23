Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29843887/
23 мая 2017, 21:09 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: WADA приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в России

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) положительно оценивает решение об утверждении в России национального плана по борьбе с допингом. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Жуков.

Жуков: WADA приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в России - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник в Краснодаре прошло заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте. Он должен быть реализован до конца 2017 года.

«План разрабатывала наша комиссия. Все рекомендации WADA были учтены, в том числе по принятию краткосрочных мер по реорганизации нашей антидопинговой системы. WADA, безусловно, приветствует принятие этого плана», — сказал Жуков.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссии было поручено разработать национальный план борьбы с допингом в российском спорте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Жуков: Национальный план по борьбе с допингом имеет долгосрочную перспективу

Жуков: Национальный план по борьбе с допингом имеет долгосрочную перспективу

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Национальный план по борьбе с допингом, который был обнародован во вторник, имеет долгосрочную перспективу. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Еще 7 новостей  Все новости
23 мая

Путин: мониторинг исполнения антидопингового плана следует сохранить за НОАК

Вратарь Габулов пропустит начало подготовки сборной России к Кубку конфедераций

Жуков: WADA приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в России