Жуков: Национальный план по борьбе с допингом имеет долгосрочную перспективу
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Национальный план по борьбе с допингом, который был обнародован во вторник, имеет долгосрочную перспективу. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте перед началом Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, который прошел во вторник в Краснодаре.
«На Совете обсуждались чрезвычайно важные вопросы по спортивной подготовке и национальному плану по борьбе с допингом, который был утвержден. Конкретные мероприятия из этого плана также были утверждены. Отчасти меры из плана уже реализованы, многое должно быть реализовано в 2017 году. Конечно, он рассчитан на долгосрочную перспективу, поскольку план предусматривает образовательные программы по борьбе с допингом и другую работу на постоянной основе», — сказал Жуков.
Предполагается, что в результате реализации данного плана количество нарушений антидопинговых правил в России будет существенно сокращено, и будет окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу.
Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
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