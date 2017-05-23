Жуков: Национальный план создаст нетерпимость к допингу у всего общества

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План был опубликован НОАК во вторник. Он должен быть реализован до конца года. В случае реализации количество нарушения антидопинговых правил должно быть существенно сокращено.

«Я бы хотел поблагодарить независимую комиссию, которая подготовила важный документ, национальный план. Это комплекс мер, предусматривающий конкретные шаги по восстановлению, антидопинговой системы, которая будет реально работать, — сказал Жуков. — Это документ, который позволит создать нетерпимое отношение к допингу у всего нашего общества».

НОАК была создана в июле 2016 года после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на зимней Олимпиаде 214 года в Сочи.