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23 мая 2017, 19:04 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: Национальный план создаст нетерпимость к допингу у всего общества

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. План по восстановлению антидопинговой системы в России, разработанный Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК), создаст нетерпимое отношение к допингу у всего общества. Об этом на заседании Совета при президенте по спорту в Краснодаре заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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План был опубликован НОАК во вторник. Он должен быть реализован до конца года. В случае реализации количество нарушения антидопинговых правил должно быть существенно сокращено.

«Я бы хотел поблагодарить независимую комиссию, которая подготовила важный документ, национальный план. Это комплекс мер, предусматривающий конкретные шаги по восстановлению, антидопинговой системы, которая будет реально работать, — сказал Жуков. — Это документ, который позволит создать нетерпимое отношение к допингу у всего нашего общества».

НОАК была создана в июле 2016 года после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на зимней Олимпиаде 214 года в Сочи.
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