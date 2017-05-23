Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спорту

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Перед заседанием Путин посетит ряд объектов. В частности, президент побывает в одной из крупнейших в Европе детских спортивных школ — Академии ФК «Краснодар», посетит стадион этого клуба, где пообщается с активистами волонтерских объединений России, а также осмотрит тренировочный комплекс «Чемпион». Планируется также, что Путин побеседует с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

После этого Путин проведет заседание Совета. Оно пройдет на площадке тренировочного комплекса, причем для проведения совещания организаторы отвели зал спортивной борьбы.