ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПК
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) подготовил информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты восстановления в Международном паралимпийском комитете (МПК) из 67 необходимых. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
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В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил на
«Начиная с августа 2016 года Минспорт оказывает максимально возможное содействие Паралимпийскому комитету России по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете. Знаю, что в настоящее время ПКР подготовлены информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты из 67 необходимых. Работа по реализации дорожной карты продолжается», — сказал Колобков.
МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в
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