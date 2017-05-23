ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПК

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В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.

«Начиная с августа 2016 года Минспорт оказывает максимально возможное содействие Паралимпийскому комитету России по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете. Знаю, что в настоящее время ПКР подготовлены информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты из 67 необходимых. Работа по реализации дорожной карты продолжается», — сказал Колобков.