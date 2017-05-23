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23 мая 2017, 15:11 | Олимпизм | ТАСС

ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПК

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) подготовил информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты восстановления в Международном паралимпийском комитете (МПК) из 67 необходимых. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Ранее глава МПК Филипп Крэйвен сообщил что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации. Увеличить
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В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.

«Начиная с августа 2016 года Минспорт оказывает максимально возможное содействие Паралимпийскому комитету России по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете. Знаю, что в настоящее время ПКР подготовлены информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты из 67 необходимых. Работа по реализации дорожной карты продолжается», — сказал Колобков.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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НОАК предлагает ввести маркировку лекарств словом «Допинг» при наличии запрещенных веществ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) под руководством Виталия Смирнова предлагает нормативно закрепить требование маркировать лекарственные средства и биологически активные добавки словом «Допинг» с указанием года внесения веществ в запрещенный список в случае их наличия в лекарстве. Это предложение следует из опубликованного на сайте НОАК национального плана борьбы с допингом.
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23 мая

НОАК опубликовала национальный план борьбы с допингом в российском спорте

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