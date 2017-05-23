НОАК предлагает ввести маркировку лекарств словом «Допинг» при наличии запрещенных веществ

Предложенный план будет представлен Смирновым на Совете при президенте РФ по спорту, который пройдет в Краснодаре позже во вторник. Предполагается, что план должен быть реализован до конца 2017 года.

Комиссия предлагает внедрение механизма, позволяющего обращать взыскание на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других спортивных специалистов в случае выявления совершенных ими нарушений антидопинговых правил. Кроме того, предлагается разработать меры, устанавливающие ограничения лицам, понесших наказание за нарушение антидопинговых правил, вплоть до запрета на выполнение работы в сфере спорта.