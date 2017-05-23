НОАК: Необходимо внедрить механизмы взыскания доходов атлетов, уличенных в допинге

В настоящее время в России не существует законодательного механизма, который бы обеспечивал возврат призовых денег уличенными в антидопинговых нарушениях лицами. В 2015 году Виталий Мутко, на тот момент министр спорта РФ, сообщал, что министерство прорабатывает вопрос о создании такого механизма.

«Внести в нормативные правовые акты изменения, внедряющие механизм обращения взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга, в случае последующего выявления совершения ими нарушений антидопинговых правил и применения к ним санкций уполномоченными организациями», — говорится в тексте плана.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов в ноябре заявлял, что к февралю 2017 года планируется подготовить основные моменты плана по борьбе с допингом в России.