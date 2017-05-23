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23 мая 2017, 14:55 | Олимпизм | ТАСС

НОАК опубликовала национальный план борьбы с допингом в российском спорте

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте. Об этом сообщает пресс-служба организации.

<em>МОСКВА 23 мая. /ТАСС/.</em> Независимая общественная антидопинговая комиссия (<span class=error>НОАК</span>) опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> организации. Увеличить
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План должен быть реализован до конца 2017 года. Предполагается, что в результате реализации данного плана количество нарушений антидопинговых правил в России будет существенно сокращено, и будет окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Комиссии было поручено разработать национальный план борьбы с допингом в российском спорте.
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23 мая

НОАК опубликовала национальный план борьбы с допингом в российском спорте

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