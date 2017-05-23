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23 мая 2017, 12:41 | Олимпизм | ТАСС

Правительство РФ выделит Минспорту 827 млн рублей на инфраструктуру Универсиады-2019

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации утвердило выделение 827 миллионов рублей Министерству спорта России из резервного фонда на создание инфраструктуры, необходимой для проведения Всемирной зимней универсиады в 2019 году в Красноярске. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

<em>МОСКВА 23 мая. /ТАСС/. </em>Правительство Российской Федерации утвердило выделение 827 миллионов рублей Министерству спорта России из резервного фонда на создание инфраструктуры необходимой для проведения Всемирной зимней универсиады в 2019 году в Красноярске. Об этом сообщается в документе опубликованном на официальном портале правовой информации. Увеличить
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«<…> выделение субсидии позволит в установленные сроки создать инфраструктуру, необходимую для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации», — говорится в документе.

Также правительство выделило Минспорту 700 миллионов рублей из резервного фонда для завершения строительства пассажирского терминала в аэропорту в городе Саранск в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также было утверждено выделение 134 миллионов рублей на завершение строительства стадиона в Калининграде, где также состоятся матчи ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.
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