Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29833951/
23 мая 2017, 8:51 | Олимпизм | ТАСС

Правкомиссия одобрила законопроект об оказании медпомощи спортсменам из бюджета

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минздрава РФ о медико-биологическом обеспечении сборных команд России за счет федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства», — отмечается в материалах правительства.

Законопроект предлагает установить, что порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд России должен утверждаться Минздравом по согласованию с Минспортом. При этом обеспечение медицинской помощи и финансирование медико- биологического обеспечения должно согласовываться с региональными представительствами ведомств.

В Минздраве целесообразность принятия законопроекта объясняют невозможностью оказывать медицинскую помощь спортсменам на основе установленных стандартов за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом, финансирование лечения спортсменов из федерального бюджета позволит им «восстановиться в максимально короткие сроки с применением комплекса методов и схем терапии, необходимых для возвращения к спортивной деятельности», подчеркивается в сообщении правительства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
22 мая

Доминирование "Спартака" и дебаты по календарю: РФС и РФПЛ подвели итоги сезона

"Нэшвилл" победил "Анахайм" и впервые вышел в финал Кубка Стэнли

Сборная России по хоккею сыграет со шведами и чехами на групповом этапе ЧМ-2018