Правкомиссия одобрила законопроект об оказании медпомощи спортсменам из бюджета
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минздрава РФ о
медико-биологическом обеспечении сборных команд России за счет федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства», — отмечается в материалах правительства.
Законопроект предлагает установить, что порядок организации
В Минздраве целесообразность принятия законопроекта объясняют невозможностью оказывать медицинскую помощь спортсменам на основе установленных стандартов за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом, финансирование лечения спортсменов из федерального бюджета позволит им «восстановиться в максимально короткие сроки с применением комплекса методов и схем терапии, необходимых для возвращения к спортивной деятельности», подчеркивается в сообщении правительства.
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