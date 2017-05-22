Паралимпийцы повисли над пропастью
Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение оставить в силе отстранение Паралимпийского комитета России. Если на очередном заседании МПК в сентябре дисквалификация снова не будет снята, наши паралимпийцы пропустят зимние Игры-2018 в Пхенчхане.
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Если честно, других вестей от паралимпийцев мы и не ждали. Если бы МПК вдруг разразился решением о снятии отстранения и допуске наших спортсменов на соревнования, это стало бы сенсацией национального масштаба. За год, прошедший с момента возни вокруг допуска в олимпийский Рио, российскую сторону успели приучить, что сюрпризов со знаком «плюс» тут ждать не приходится. А любые, самые минимальные сомнения будут толковаться не в нашу пользу. В этом свете, стоит даже порадоваться. Президент МПК сэр Филип Крэйвен на
ПОЧЕМУ ВАДА КОНКРЕТНЕЕ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
— В целом, Управляющий совет МПК в составе 15 человек, включая шестерых паралимпийцев, остался доволен сотрудничеством с ПКР и достигнутым прогрессом на пути восстановления членства, — заявил Крэйвен. — ПКР проделал хорошую работу и предпринял ряд многообещающих шагов. Также повод для оптимизма нам дают новости из ВАДА о том, что уже в июне РУСАДА должно возобновить тестирование. Обязательно, чтобы в числе тестируемых спортсменов были и паралимпийцы.
За пряником, как водится, последовал и кнут. Сэр Крэйвен вместе с МПК
Оба этих требования изначально звучали и в нашем общении со Всемирным антидопинговым агентством. Но постепенно представители ВАДА поняли, что доклад Макларена признать целиком невозможно — слишком много в нем неточностей и ошибок, а частично он уже признан Россией после знаковой речи Владимира Путина в Красноярске. «Культура нетерпимости к допингу» — вообще слишком общее и расплывчатое понятие, чтобы использовать его в официальных документах. Так спустя несколько месяцев из ВАДА стали поступать куда более конкретные требования и, как показало время, добиваться от России желаемого результата оказалось гораздо проще.
МПК же
ЛЕГКОАТЛЕТЫ В ЛОНДОНЕ НЕ ВЫСТУПЯТ
Согласно заявлению Управляющего совета МПК, наши спортсмены уже точно пропустят чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне этим летом. Причем в отличие от международной федерации соответствующего вида спорта (ИААФ), МПК выдачей индивидуальных разрешений заморачиваться не станет. Вне зависимости от деталей своей биографии и количества сданных проб, все российские
Самое удивительное, что при этом отстранены от международных соревнований отнюдь не все российские паралимпийцы. Возьмем только последние новости с сайта ПКР: парабадминтонисты ездили выступать в Турцию,
Вообще, крайне сложно назвать все, что творится в мировом паралимпийском спорте, хотя бы относительным порядком. МПК функционирует фактически по принципу международной федерации, а не комитета. Например, Олимпийский комитет России членом Международного олимпийского комитета не является. Он только имеет его признание, так как соответствует Олимпийской хартии. Доказать это несоответствие крайне сложно, и вероятно, во многом поэтому наши олимпийцы в итоге поехали на Игры в Рио.
А вот в МПК все
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