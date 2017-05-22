Паралимпийцы повисли над пропастью

Если честно, других вестей от паралимпийцев мы и не ждали. Если бы МПК вдруг разразился решением о снятии отстранения и допуске наших спортсменов на соревнования, это стало бы сенсацией национального масштаба. За год, прошедший с момента возни вокруг допуска в олимпийский Рио, российскую сторону успели приучить, что сюрпризов со знаком «плюс» тут ждать не приходится. А любые, самые минимальные сомнения будут толковаться не в нашу пользу. В этом свете, стоит даже порадоваться. Президент МПК сэр Филип Крэйвен на пресс-конференции был по отношению к России весьма любезен.

ПОЧЕМУ ВАДА КОНКРЕТНЕЕ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

— В целом, Управляющий совет МПК в составе 15 человек, включая шестерых паралимпийцев, остался доволен сотрудничеством с ПКР и достигнутым прогрессом на пути восстановления членства, — заявил Крэйвен. — ПКР проделал хорошую работу и предпринял ряд многообещающих шагов. Также повод для оптимизма нам дают новости из ВАДА о том, что уже в июне РУСАДА должно возобновить тестирование. Обязательно, чтобы в числе тестируемых спортсменов были и паралимпийцы.

За пряником, как водится, последовал и кнут. Сэр Крэйвен вместе с МПК по-прежнему ожидает от России выполнения целого ряда критериев. Причем куда более сложных, чем усиление тестирования. Так, например, МПК настаивает на признании российской стороной доклада Макларена и на формировании в стране «культуры нетерпимости к допингу».

Оба этих требования изначально звучали и в нашем общении со Всемирным антидопинговым агентством. Но постепенно представители ВАДА поняли, что доклад Макларена признать целиком невозможно — слишком много в нем неточностей и ошибок, а частично он уже признан Россией после знаковой речи Владимира Путина в Красноярске. «Культура нетерпимости к допингу» — вообще слишком общее и расплывчатое понятие, чтобы использовать его в официальных документах. Так спустя несколько месяцев из ВАДА стали поступать куда более конкретные требования и, как показало время, добиваться от России желаемого результата оказалось гораздо проще.

МПК же по-прежнему стоит на старых формулировках. То ли потому, что быть точнее не позволяет недостаток профессиональной квалификации. То ли по той простой причине, что за обтекаемыми словами легко будет потом спрятать любое свое решение по поводу допуска в Пхенчхан.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ В ЛОНДОНЕ НЕ ВЫСТУПЯТ

Согласно заявлению Управляющего совета МПК, наши спортсмены уже точно пропустят чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне этим летом. Причем в отличие от международной федерации соответствующего вида спорта (ИААФ), МПК выдачей индивидуальных разрешений заморачиваться не станет. Вне зависимости от деталей своей биографии и количества сданных проб, все российские легкоатлеты-паралимпийцы этим летом останутся без главного старта сезона. Такая вот, цитируем сэра Крэйвена, «борьба за равные возможности для всех».

Самое удивительное, что при этом отстранены от международных соревнований отнюдь не все российские паралимпийцы. Возьмем только последние новости с сайта ПКР: парабадминтонисты ездили выступать в Турцию, гребцы-академики и велосипедисты — в Италию. Все это стало возможным, потому что в силах Крэйвена и компании отстранить россиян только от тех соревнований, которые проводит непосредственно МПК. Вот легкоатлетам не повезло — их чемпионат мира попадает в эту категорию, а у представителей других видов спорта все проще. Честная борьба и одинаковые условия для всех, ничего не скажешь.

Вообще, крайне сложно назвать все, что творится в мировом паралимпийском спорте, хотя бы относительным порядком. МПК функционирует фактически по принципу международной федерации, а не комитета. Например, Олимпийский комитет России членом Международного олимпийского комитета не является. Он только имеет его признание, так как соответствует Олимпийской хартии. Доказать это несоответствие крайне сложно, и вероятно, во многом поэтому наши олимпийцы в итоге поехали на Игры в Рио.