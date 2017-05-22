Вопрос допуска российских паралимпийцев к Играм будет решен при нынешнем президенте МПК
ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен нынешним составом исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК) за два дня до выборов нового президента организации, которым является британец Филип Крэйвен. Об этом ТАСС сообщил
пресс-секретарь МПК Крейг Спенс.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник Крэйвен сообщил на
«
Следующий раз заседание исполкома состоится в январе 2018 года в Бонне (Германия).
МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в
В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении ПКР, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter