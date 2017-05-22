Российские следж-хоккеисты сохраняют шансы выступить на Паралимпиаде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Исполком МПК в понедельник принял решение оставить в силе отстранение ПКР. Сборная России пропустит Паралимпиаду, если ПКР не выполнит критерии по восстановлению в МПК до начала сентября. Сборная России по следж-хоккею не может принимать участие в отборочных соревнованиях на Паралимпийские игры из-за отстранения.

«Ситуация с хоккеем очень непростая, но квалификационные соревнования еще должны пройти, потому что еще остаются три путевки на Игры. Единственная возможность, при который мы могли в теории рассмотреть возможность, что сборная России отправится туда — это если дисквалификация будет вовремя снята. Таким образом, отбор сборной должен состояться до конца года. Сначала должна быть снята дисквалификация, а потом мы уже займемся тем, как разрешить эту ситуацию», — заявил Спенс.

Сборная России по следж-хоккею завоевала серебряные медали на Паралимпийских играх в 2014 году в Сочи.