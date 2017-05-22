Российские следж-хоккеисты сохраняют шансы выступить на Паралимпиаде
ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России по
следж-хоккею сможет побороться за право выступить на Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) будет снято в сентябре. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.
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Исполком МПК в понедельник принял решение оставить в силе отстранение ПКР. Сборная России пропустит Паралимпиаду, если ПКР не выполнит критерии по восстановлению в МПК до начала сентября. Сборная России по
«Ситуация с хоккеем очень непростая, но квалификационные соревнования еще должны пройти, потому что еще остаются три путевки на Игры. Единственная возможность, при который мы могли в теории рассмотреть возможность, что сборная России отправится туда — это если дисквалификация будет вовремя снята. Таким образом, отбор сборной должен состояться до конца года. Сначала должна быть снята дисквалификация, а потом мы уже займемся тем, как разрешить эту ситуацию», — заявил Спенс.
Сборная России по
МПК 7 августа приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в
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