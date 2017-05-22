Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение ПКР
Глава рабочей группы МПК Энди Паркинсон заявил, что на заседании в Барселоне исполком организации единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России.
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В свою очередь глава МПК Филип Крэйвен заявил, что ПКР делает хорошую работу и показывает прогресс в вопросе восстановления своего членства.
В августе 2016 года МПК принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 в
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