Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение ПКР

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В свою очередь глава МПК Филип Крэйвен заявил, что ПКР делает хорошую работу и показывает прогресс в вопросе восстановления своего членства.