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https://sport.mail.ru/news/olympics/29827913/
22 мая 2017, 16:32 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение ПКР

Глава рабочей группы МПК Энди Паркинсон заявил, что на заседании в Барселоне исполком организации единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России.

Глава рабочей группы <span class=error>МПК</span> <span class=error>Энди</span> <span class=error>Паркинсон</span> заявил что на заседании в Барселоне исполком организации единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России. Увеличить
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В свою очередь глава МПК Филип Крэйвен заявил, что ПКР делает хорошую работу и показывает прогресс в вопросе восстановления своего членства.

В августе 2016 года МПК принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишить ПКР членства в организации. Это не позволило российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018.
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