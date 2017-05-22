Анжелы и Димоны. Почему Исинбаевой не место в РУСАДА
Злодеи из ВАДА хотят изгнать нашу Елену Исинбаеву с высокого поста и вообще суют нос куда попало. Кто они — твари дрожащие или право имеют?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Несколько дней назад заместитель генерального директора ВАДА Роб Келер практически в ультимативной форме заявил, что Елена Исинбаева до конца месяца должна покинуть пост главы наблюдательного совета РусАДА. Дескать, таковы требования дорожной карты по восстановлению организации в правах. Подобный диктат со стороны «западных партнёров» у нас давно принято воспринимать в штыки. Этак если их будем слушать, то они и уборщицу в туалете лаборатории будут за нас назначать.
Россия вновь оказывается перед выбором — идти на обострение отношений и отстаивать свою позицию или утереться, проглотить слёзы и подставить под удар другую щеку. Так видится ситуация обывателю на эмоциях. В рубрике «Анжелы и Димоны» мы с привычным цинизмом эти эмоции отбрасываем и пытаемся разобраться, как в этой ситуации лучше поступить на благо всего российского спорта, пока пациент ещё жив.
Суть претензий
В начале неплохо разобраться в мотивации ВАДА.
Лично против её кандидатуры никто ничего не имеет. Дело в том, что она была выбрана на этот пост ОКР и является членом МОК, а потому не может считаться независимой кандидатурой. При этом ВАДА не возражает против её вхождения в наблюдательный совет, но не в ранге президента или
Дипломатия? Нет, не слышали
Перед любым важным и сложным процессом нужно правильно расставить приоритеты. Сейчас для России главная задача — полноценный допуск российской команды на Олимпиаду в Пхёнчхане, защита прав спортсменов, обвиняемых по докладу Макларена, и восстановление в правах РусАДА, после которого мы уже будем считаться полноценными членами спортивной семьи и сможем проводить крупнейшие соревнования у себя в стране. Для их решения великая спортсменка Елена Исинбаева не выглядит идеальной кандидатурой.
Трепещи, ВАДА!
Впрочем, таланты прославленной спортсменки
Речь, как вы догадались о Государственной Думе. Свой внутренний выбор Исинбаева сделала, ещё будучи действующей спортсменкой, когда во время чемпионата мира в Москве высказала своё отношение к геям, отдавая себе отчёт в том, как оно будет воспринято у нас и на Западе. В России она уже заработала достаточно вистов, а впереди ещё целых три года, чтобы хорошенько подготовиться к выборам. И вот тогда уж держись Ниггли, трепещи Риди!
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