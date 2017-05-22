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22 мая 2017, 11:56 | Олимпизм | ТАСС

Толоконский: Около трети объектов Универсиады в Красноярске будут сданы раньше срока

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 10 из более чем 30 объектов Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске планируется сдать раньше срока. Об этом со ссылкой на губернатора края Виктора Толоконского сообщила пресс-служба главы региона.

<em>КРАСНОЯРСК 22 мая. /ТАСС/. </em>Порядка 10 из более чем 30 объектов Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске планируется сдать раньше срока. Об этом со ссылкой на губернатора края Виктора <span class=error>Толоконского</span> сообщила <nobr>пресс-служба</nobr> главы региона. Увеличить
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«В рамках реализации поручения президента подготовлены актуализированные графики сдачи объектов в эксплуатацию. Более того, мы планируем порядка десяти объектов сдать раньше срока — например, спорткомплексы “Сопка” и “Радуга”, спортивно-тренерский блок “Снежный”, многофункциональный центр СФУ (Сибирского Федерального университета), БСМП (корпус больницы скорой медицинской помощи. — Прим ТАСС) и другие», — цитирует пресс-служба губернатора.

В сообщении отмечается со ссылкой на главу региона, что все объекты в полном объеме обеспечены финансированием из федерального и краевого бюджетов. По словам Толоконского, мониторинг строительства 34 объектов Универсиады ведется в ежедневном режиме.

В понедельник глава региона принял участие в селекторном совещании по подготовке к Универсиаде под председательством полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Также глава региона сообщил, что для обслуживания соревнований будет закуплено 140 новых автобусов на сумму 1,2 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в ходе своего визита в Красноярск президент России Владимир Путин заявил, что по 12 из 34 объектов Универсиады идет отставание по срокам строительства. И призвал местные власти не допускать этого. Тогда власти региона объясняли, что сроки строительства сдвинулись из-за проведения государственной экспертизы, и обещали ликвидировать эти отставания.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя универсиада пройдет в Красноярске.
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