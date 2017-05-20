Более 100 медалей ОИ-2016 возвращены организаторам из-за появившейся ржавчины

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Исправлением недочётов возвращённых медалей, большая часть из которых — бронзовые, занимается Монетный двор Бразилии, занимавшийся их изготовлением.

«Основная проблема связана с тем, что медали роняли или повреждали, и покрытие отходило, после чего они ржавели или чернели в том месте, где были повреждены. Кроме того, некоторые из них, около десятка, пострадали из-за чрезвычайно низких температур», — сказал Андрада.

Всего Монетный двор Бразилии изготовил к Олимпиаде 2016 года 2488 медалей. Серебряные и бронзовые медали на 30 процентов состояли из переработанных материалов.