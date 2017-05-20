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20 мая 2017, 8:45 | Олимпизм | Чемпионат.com

Более 100 медалей ОИ-2016 возвращены организаторам из-за появившейся ржавчины

130 медалей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро были возвращены организаторам из-за ржавчины или появления пятен на поверхности металла, сообщил официальный представитель соревнования Марио Андрада.

130 медалей Олимпийских игр 2016 года в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> были возвращены организаторам <nobr>из-за </nobr>ржавчины или появления пятен на поверхности металла сообщил официальный представитель соревнования <span class=error>Марио</span> <span class=error>Андрада</span>. Увеличить
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Исправлением недочётов возвращённых медалей, большая часть из которых — бронзовые, занимается Монетный двор Бразилии, занимавшийся их изготовлением.

«Основная проблема связана с тем, что медали роняли или повреждали, и покрытие отходило, после чего они ржавели или чернели в том месте, где были повреждены. Кроме того, некоторые из них, около десятка, пострадали из-за чрезвычайно низких температур», — сказал Андрада.

Всего Монетный двор Бразилии изготовил к Олимпиаде 2016 года 2488 медалей. Серебряные и бронзовые медали на 30 процентов состояли из переработанных материалов.
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