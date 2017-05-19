Дэйли: Не уверен, что МОК пригласит НХЛ на Олимпиаду-2022 в Китай

«Решение по каждой Олимпиаде отличается. Наша лига изменилась с тех пор, как мы в первый раз приняли участие в Играх. В приостановке чемпионата есть как отрицательные, так и положительные моменты. Отрицательные состоят в рисках клубов потерять игроков из-за травм, в том, что некоторые клубы отправляют на Олимпиаду больше игроков, чем другие. Положительный момент — хоккеисты хотят участвовать в Играх, и когда мы можем, то идём навстречу их желанию. В этот раз мы не нашли решения, чтобы отпустить игроков в Пхёнчхан.

Конечно, в плане развития хоккея Олимпиада в Китае предоставляет больше возможностей, чем Игры в Южной Корее. В большей степени решение о нашем участии в ОИ-2022 будет принимать МОК, я не уверен, что нас пригласят в Китай. Но я пока не готов оценивать наши шансы, у нас только 2017 год, мы ещё дойдём до этого вопроса.