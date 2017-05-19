Дэйли: Не уверен, что МОК пригласит НХЛ на Олимпиаду-2022 в Китай
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что решение лиги по участию в Олимпиаде 2018 года останется неизменным, а также выразил сомнения, что МОК разрешит игрокам лиги приехать на Игры 2022 года в Китай.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Решение по каждой Олимпиаде отличается. Наша лига изменилась с тех пор, как мы в первый раз приняли участие в Играх. В приостановке чемпионата есть как отрицательные, так и положительные моменты. Отрицательные состоят в рисках клубов потерять игроков
Конечно, в плане развития хоккея Олимпиада в Китае предоставляет больше возможностей, чем Игры в Южной Корее. В большей степени решение о нашем участии в ОИ-2022 будет принимать МОК, я не уверен, что нас пригласят в Китай. Но я пока не готов оценивать наши шансы, у нас только 2017 год, мы ещё дойдём до этого вопроса.
«Я встречался с Фазелем в Кёльне на прошлой неделе и обсуждал его заявления о том, что мы можем передумать по поводу Олимпиады. ИИХФ знает нашу позицию и причины нашего решения. К сожалению,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter