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19 мая 2017, 21:36 | Олимпизм | Чемпионат.com

Дэйли: Не уверен, что МОК пригласит НХЛ на Олимпиаду-2022 в Китай

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что решение лиги по участию в Олимпиаде 2018 года останется неизменным, а также выразил сомнения, что МОК разрешит игрокам лиги приехать на Игры 2022 года в Китай.

Заместитель комиссара <span class=error>НХЛ</span> Билл <span class=error>Дэйли</span> подчеркнул что решение лиги по участию в Олимпиаде 2018 года останется неизменным а также выразил сомнения что МОК разрешит игрокам лиги приехать на Игры 2022 года в Китай. Увеличить
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«Решение по каждой Олимпиаде отличается. Наша лига изменилась с тех пор, как мы в первый раз приняли участие в Играх. В приостановке чемпионата есть как отрицательные, так и положительные моменты. Отрицательные состоят в рисках клубов потерять игроков из-за травм, в том, что некоторые клубы отправляют на Олимпиаду больше игроков, чем другие. Положительный момент — хоккеисты хотят участвовать в Играх, и когда мы можем, то идём навстречу их желанию. В этот раз мы не нашли решения, чтобы отпустить игроков в Пхёнчхан.

Конечно, в плане развития хоккея Олимпиада в Китае предоставляет больше возможностей, чем Игры в Южной Корее. В большей степени решение о нашем участии в ОИ-2022 будет принимать МОК, я не уверен, что нас пригласят в Китай. Но я пока не готов оценивать наши шансы, у нас только 2017 год, мы ещё дойдём до этого вопроса.

«Я встречался с Фазелем в Кёльне на прошлой неделе и обсуждал его заявления о том, что мы можем передумать по поводу Олимпиады. ИИХФ знает нашу позицию и причины нашего решения. К сожалению, по-прежнему возникают предположения, что мы изменим решение. Не думаю, что кому-то может быть на руку вселять надежды», — сказал Дэйли в эфире TSN.
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