Мутко: Три кандидата претендуют на пост главы наблюдательного совета РУСАДА

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В настоящий момент в состав набсовета РУСАДА входят семь человек: председатель совета и представитель Олимпийского комитета России (ОКР) Елена Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин, директор правового департамента Минспорта РФ Вадим Байрамов, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Сергей Хрычиков, а также три представителя, не связанных со спортом — академик РАМН Владимир Чехонин, космонавт-испытатель Сергей Рязанский и управляющий партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев.

«WADA включило новые критерии, критерий независимости: председатель наблюдательного совета РУСАДА должен избираться из числа независимых кандидатов, не представителей учредителя, в данном случае он не должен быть представителем ОКР или ПКР, — рассказал Мутко. — Там есть три независимые кандидатуры, из них должен избираться председатель, вот и все. Эта норма должна быть зафиксирована в уставе. Исинбаева может быть членом наблюдательного совета, но это будет ее личное дело и дело ОКР».

«Совет учредителей РУСАДА пройдет 31 мая. Выберут ли на нем нового главу? Если рабочая группа будет готова, подготовит свои предложения, то будет. Если нет, если отсев еще продолжается, то немного позже», — добавил Мутко, отметив, что на пост генерального директора подали заявки более 700 человек.