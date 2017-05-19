Смирнов: Исинбаева останется в наблюдательном совете РУСАДА
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева останется в наблюдательном совете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после ухода с поста председателя органа. Об этом ТАСС заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.
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«В свое время Елена стала председателем наблюдательного совета путем демократических выборов, — сказал Смирнов. — Однако WADA после выборов сочло, что Исинбаева не является независимой, поскольку входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и работает в других организациях. По мнению WADA, это стало препятствием к тому, чтобы она возглавляла наблюдательный совет. Кстати, по некоторым другим членам наблюдательного совета у WADA тоже были вопросы, мы их учли, но на этом внимание WADA не было сосредоточено».
Смирнов также отметил, что сама Исинбаева с пониманием отнеслась к произошедшему.
«Лена с пониманием отнеслась к этому делу, с ее стороны ошибок или вины нет, — отметил собеседник агентства. — Она ни в коем случае не понесет моральные издержки, она также очень востребованный человек. Этой же точки зрения придерживается руководство наших спортивных организаций. Лена работает в Международном олимпийском комитете, у которого есть претензии и к руководителю WADA в том плане, что, по их мнению, это в будущем должен быть не член МОК».
«Комплекс вопросов, которые не были изложены в требованиях, вошли в противоречие, но переговорный процесс подразумевает поиск общей точки зрения, а не конфронтации. Наша сторона идет навстречу, а Лена это поддерживает, она останется в наблюдательном совете и продолжит работать», — добавил Смирнов.
В Монреале в ночь на пятницу состоялся совет учредителей Всемирного антидопингового (WADA), в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и
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