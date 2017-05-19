ВАДА подписало приговор Исинбаевой
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Монреале принял решение вернуть Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) право проводить и планировать тестирование, в случае, если глава Наблюдательного совета, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинет свой пост.
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Интересно, кстати, что как таковые условия и вообще сам формат временного соответствия в Кодексе ВАДА не прописаны. Очевидно, потому, что РУСАДА — первое из национальных агентств такого масштаба, оказавшееся под санкциями. Россия — это не Кения и даже не Испания, у нас берется огромное количество проб, и вот так просто росчерком пера после двух лет простоя превратить организацию в действующую невозможно. Тут нужна целая «дорожная карта» возвращения.
Собственно, об этом на Совете учредителей как раз и говорил глава Комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор. Получается парадокс: ВАДА хочет вернуть РУСАДА статус временного соответствия, а что он означает — по документам неясно, можно толковать как угодно. Тэйлор призвал упорядочить законы и внести разъяснения в Кодекс. Выходит, РУСАДА тоже помогает ВАДА становиться лучше, а не только наоборот.
ЧЕМ КОСМОНАВТ ЛУЧШЕ ИСИНБАЕВОЙ
Главным вопросом на повестке дня для России стала отставка с поста председателя Наблюдательного совета Елены Исинбаевой. В том, что эта отставка произойдет, теперь нет никаких сомнений. Генеральный директор ВАДА Роб Келер даже назвал дату: 31 мая, на очередном заседании РУСАДА.
При этом ВАДА не имеет ничего против просто присутствия Исинбаевой в составе Набсовета. Главное, чтобы председателем там было другое, независимое лицо.
— Глава Наблюдательного совета должен быть независимым, а Елена Исинбаева была выдвинута Олимпийским комитетом России, — приводит портал Insidethegames слова Келера. — Мы хотим изменить устав РУСАДА, чтобы гарантировать эту независимость. Дело именно в независимом статусе, а не в конкретном человеке. Как только все наши критерии будут выполнены, мы вернем РУСАДА право проводить тестирование под контролем независимых экспертов и UKAD.
Чем конкретно не нравится ВАДА Исинбаева — большой вопрос. Но очевидно, что даже сами вадавцы признают: по действующему уставу РУСАДА и вообще российскому законодательству к ней нет никаких вопросов. Великая спортсменка была избрана демократическим путем и по всем правилам. Более того, опосредованно занимать должность в РУСАДА Исинбаевой, оказывается, мешает не много не мало, как ее… членство в Международном олимпийском комитете (МОК)!
Как член комиссии спортсменов МОК, Елена автоматически стала членом исполкома нашего Олимпийского комитета (ОКР). А поэтому и была выдвинута в РУСАДА этой организацией. Должность члена исполкома, занятая по формальному признаку — вот и все, что не устраивает ВАДА. Парадоксально, но условный
ИСИНБАЕВА ВСТРЕТИЛА НОВОСТИ В КАННАХ
Если (а точнее, когда) отставка Исинбаевой состоится, представители ВАДА не видят препятствий для дальнейшего восстановления статуса РУСАДА. Даже без собрания Совета учредителей, в рабочем порядке РУСАДА получит право планировать и проводить тестирование, а в ноябре, если все будет в порядке, полностью восстановится в правах.
— ВАДА, UKAD и наши независимые эксперты много работают с РУСАДА и пришли к заключению, что вернуть право проведения тестирования, под контролем с нашей стороны, будет правильным шагом, — заявил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — В дальнейшем РУСАДА остается выполнять критерии для восстановления членства, которые описаны в согласованной нами дорожной карте.
В числе критериев, о которых говорит Ниггли, есть, в частности, доступ для представителей ВАДА в так называемые «закрытые города». Выполнить его крайне сложно: по российскому законодательству просто так приезжать и уезжать из таких городов иностранцы не имеют права. Но в этом вопросе ВАДА готово идти на компромисс. А уж когда РУСАДА вернет себе соответствие и у нас появятся российские
Интересно, кстати, что сама Исинбаева встретила известие о своей скорой отставке на Каннском кинофестивале. Олимпийская чемпионка прошлась по красной дорожке, сфотографировалась со звездами мирового кино и, судя по соцсетям, мыслями была очень далека от РУСАДА. Это и неудивительно. Председатель Наблюдательного совета — должность скорее представительская, чем предполагающая реальную ежедневную работу.
Тем удивительнее, что именно
Можно, конечно, сейчас пойти на принцип и дать Исинбаевой работать. Но тогда это будет напоминать ситуацию, когда абитуриент на вступительном экзамене спорит с профессором. Школьник может быть тысячу раз прав, но как преподаватель решит — так и будет. Невозможно эффективно отстаивать свою позицию, когда все козыри — на руках у противника.
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