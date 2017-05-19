ВАДА подписало приговор Исинбаевой

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Задача-максимум для РУСАДА на сегодняшний день состоит в том, чтобы вернуть себе так называемый статус временного соответствия Кодексу ВАДА. Это означает, что организация получит право планировать и проводить тестирование, то есть почти полноценно функционировать, но под пристальным контролем ВАДА и на определенных условиях. Что-то вроде условно-досрочного освобождения на антидопинговый лад.

Интересно, кстати, что как таковые условия и вообще сам формат временного соответствия в Кодексе ВАДА не прописаны. Очевидно, потому, что РУСАДА — первое из национальных агентств такого масштаба, оказавшееся под санкциями. Россия — это не Кения и даже не Испания, у нас берется огромное количество проб, и вот так просто росчерком пера после двух лет простоя превратить организацию в действующую невозможно. Тут нужна целая «дорожная карта» возвращения.

Собственно, об этом на Совете учредителей как раз и говорил глава Комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор. Получается парадокс: ВАДА хочет вернуть РУСАДА статус временного соответствия, а что он означает — по документам неясно, можно толковать как угодно. Тэйлор призвал упорядочить законы и внести разъяснения в Кодекс. Выходит, РУСАДА тоже помогает ВАДА становиться лучше, а не только наоборот.

ЧЕМ КОСМОНАВТ ЛУЧШЕ ИСИНБАЕВОЙ

Главным вопросом на повестке дня для России стала отставка с поста председателя Наблюдательного совета Елены Исинбаевой. В том, что эта отставка произойдет, теперь нет никаких сомнений. Генеральный директор ВАДА Роб Келер даже назвал дату: 31 мая, на очередном заседании РУСАДА.

При этом ВАДА не имеет ничего против просто присутствия Исинбаевой в составе Набсовета. Главное, чтобы председателем там было другое, независимое лицо.

— Глава Наблюдательного совета должен быть независимым, а Елена Исинбаева была выдвинута Олимпийским комитетом России, — приводит портал Insidethegames слова Келера. — Мы хотим изменить устав РУСАДА, чтобы гарантировать эту независимость. Дело именно в независимом статусе, а не в конкретном человеке. Как только все наши критерии будут выполнены, мы вернем РУСАДА право проводить тестирование под контролем независимых экспертов и UKAD.

Чем конкретно не нравится ВАДА Исинбаева — большой вопрос. Но очевидно, что даже сами вадавцы признают: по действующему уставу РУСАДА и вообще российскому законодательству к ней нет никаких вопросов. Великая спортсменка была избрана демократическим путем и по всем правилам. Более того, опосредованно занимать должность в РУСАДА Исинбаевой, оказывается, мешает не много не мало, как ее… членство в Международном олимпийском комитете (МОК)!

Как член комиссии спортсменов МОК, Елена автоматически стала членом исполкома нашего Олимпийского комитета (ОКР). А поэтому и была выдвинута в РУСАДА этой организацией. Должность члена исполкома, занятая по формальному признаку — вот и все, что не устраивает ВАДА. Парадоксально, но условный летчик-космонавт Сергей Рязанский, который еще 20 апреля на несколько месяцев улетел в космос, ВАДА бы в качестве председателя Набсовета устроил, а вот Исинбаева — нет.

ИСИНБАЕВА ВСТРЕТИЛА НОВОСТИ В КАННАХ

Если (а точнее, когда) отставка Исинбаевой состоится, представители ВАДА не видят препятствий для дальнейшего восстановления статуса РУСАДА. Даже без собрания Совета учредителей, в рабочем порядке РУСАДА получит право планировать и проводить тестирование, а в ноябре, если все будет в порядке, полностью восстановится в правах.

— ВАДА, UKAD и наши независимые эксперты много работают с РУСАДА и пришли к заключению, что вернуть право проведения тестирования, под контролем с нашей стороны, будет правильным шагом, — заявил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — В дальнейшем РУСАДА остается выполнять критерии для восстановления членства, которые описаны в согласованной нами дорожной карте.

В числе критериев, о которых говорит Ниггли, есть, в частности, доступ для представителей ВАДА в так называемые «закрытые города». Выполнить его крайне сложно: по российскому законодательству просто так приезжать и уезжать из таких городов иностранцы не имеют права. Но в этом вопросе ВАДА готово идти на компромисс. А уж когда РУСАДА вернет себе соответствие и у нас появятся российские допинг-офицеры, проблема вообще отпадет.

Интересно, кстати, что сама Исинбаева встретила известие о своей скорой отставке на Каннском кинофестивале. Олимпийская чемпионка прошлась по красной дорожке, сфотографировалась со звездами мирового кино и, судя по соцсетям, мыслями была очень далека от РУСАДА. Это и неудивительно. Председатель Наблюдательного совета — должность скорее представительская, чем предполагающая реальную ежедневную работу.

Тем удивительнее, что именно из-за нее российская сторона препирается с ВАДА уже целых полгода! Начиная с конца ноября, когда впервые была избрана Исинбаева, эта тема стала главным упреком практически во всех высказываниях руководства ВАДА о России. Можно сколько угодно утверждать, что требование об отставке незаконно. Но факт в том, что Россия уговаривала ВАДА полгода и доигралась, похоже, до ультиматума.

Можно, конечно, сейчас пойти на принцип и дать Исинбаевой работать. Но тогда это будет напоминать ситуацию, когда абитуриент на вступительном экзамене спорит с профессором. Школьник может быть тысячу раз прав, но как преподаватель решит — так и будет. Невозможно эффективно отстаивать свою позицию, когда все козыри — на руках у противника.