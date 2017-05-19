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19 мая 2017, 10:19 | Олимпизм | ТАСС

Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской стороной

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Вопрос об отстранении руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елены Исинбаевой был согласован с российской стороной. Об этом ТАСС сообщил президент WADA Крейг Риди.

Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны состояться в ближайшие 7−10 дней. Увеличить
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В Монреале прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора WADA Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что глава совета покинет пост до 31 мая.

«Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры (РУСАДА) должен быть независимым. Мы объяснили им это, и они это приняли», — сказал Риди.

Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны состояться в ближайшие 7−10 дней.
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Гендиректор WADA Ниггли подтвердил, что Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА

Гендиректор WADA Ниггли подтвердил, что Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подтвердил, что Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при новом председателе. Об этом сообщает газета Daily mail со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
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