Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской стороной

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В Монреале прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора WADA Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что глава совета покинет пост до 31 мая.

«Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры (РУСАДА) должен быть независимым. Мы объяснили им это, и они это приняли», — сказал Риди.

Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны состояться в ближайшие 7−10 дней.