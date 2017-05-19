Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью

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Не добилось РУСАДА и права самостоятельно тестировать спортсменов. Несмотря на это, WADA отметило существенный прогресс в вопросе восстановления прав российского агентства, которому до следующего заседания совета учредителей осталось выполнить четыре условия.

Совет учредителей WADA прошел в четверг в канадском Монреале. Один из пунктов повестки дня был целиком посвящен теме приведения РУСАДА в соответствие со всемирным кодексом. Предполагалось, что во время обсуждения этого вопроса пройдет голосование по вопросу признания РУСАДА организацией, которая временно или частично соответствует кодексу. В уставе WADA подобный статус национального агентства никак не регламентируется, поэтому под этими словами в первую очередь подразумевалось наделение РУСАДА правом самостоятельно проводить тестирование российских спортсменов.

Исинбаева покидает свой пост

После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. Ответственным за выполнение критериев был назначен глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор. Он и заместитель гендиректора WADA Роб Келер представили в четверг доклад, в котором были обозначены ключевые пункты дальнейшего процесса восстановления РУСАДА.

Всего их четыре. Главный из них касается двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры. В марте многократная рекордсменка мира была избрана на пост главы наблюдательного совета РУСАДА, что вызвало недовольство руководства WADA. Причина заключается в том, что, согласно требованиям дорожной карты, глава набсовета должен быть независимым человеком, в то время как Исинбаева была выдвинута на руководящий пост от Олимпийского комитета России (ОКР).

По этой причине РУСАДА до 31 мая должно провести внеочередные выборы нового председателя наблюдательного совета, на которых определится и по кандидатуре его заместителя, который также должен быть независим от какой- либо спортивной организации.

«Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны пройти в ближайшие семь — десять дней, это надо сделать быстро, — сказал ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков. — Сейчас просто надо оперативно внести изменения в устав касательно конфликта интересов. Потом мы созовем людей — по уставу, как я помню, этот срок равен пяти рабочим дням. До конца месяца у РУСАДА должен появиться новый глава наблюдательного совета».

Хрычиков уточнил, что Исинбаева, несмотря на невозможность занимать должность председателя наблюдательного совета, имеет право являться его членом.

Почти все готово

Оставшиеся три пункта требуют, чтобы российская сторона предоставила доступ к данным биологических паспортов, которые хранятся в Московской антидопинговой лаборатории, выдала пропуски допинговым офицерам в закрытые города, чтобы те могли взять пробы у проживающих там спортсменов, и внедрила изменения в устав, исключающие конфликт интересов.

По словам Хрычикова, Россия близка к тому, чтобы выполнить все три пункта. Если положительная динамика в решении этих вопросов сохранится, то РУСАДА сможет начать проводить собственное допинг-тестирование, не дожидаясь решения о своем полном восстановлении. Иначе говоря, еще до ноября получит так называемое временное или частичное соответствие, решение будет принимать уже упомянутый комитет WADA по соответствию. «Как только этот комитет скажет, что все хорошо, то сразу будет разрешено РУСАДА проводить допинг-тестирование», — пояснил Хрычиков.

Глава WADA Крейг Риди, в свою очередь, выразил надежду, что в ноябре РУСАДА уже ничто не помешает получить полное восстановление в правах.

«Была проделана большая работа, и если мы получим от России еще больше интересующей нас информации — а я уверен, что нам ее предоставят, — то РУСАДА получит возможность продолжить процесс восстановления членства в WADA, — сказал Риди. — После этого мы уже сможем говорить о полном восстановлении РУСАДА, и этот процесс может занять несколько месяцев».

«Для нас не было сюрпризом, как быстро Россия реагировала на все выставленные требования. Это четыре пункта, выполнение которых является ключевой частью реализации дорожной карты. Я действительно ожидаю, что к ноябрю вся дорожная карта будет выполнена», — отметил он.

WADA хочет больше власти

В числе других решений совета учредителей WADA стоит отметить создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA). Предложение о ее создании выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в марте. Планируется, что система заработает до начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Финансирование данного проекта останется за МОК.

ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. Атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов. По предложению МОК атлет, не сдавший минимального количества проб, не будет допущен к участию в Олимпийских играх или чемпионатах мира.

Еще одним важным решением стало утверждение плана, который может позволить организации применять санкции не только к спортсменам, но и к национальным олимпийским комитетам (НОК) и международным федерациям за нарушения антидопинговых правил. Планируется, что такие полномочия могут быть переданы WADA уже накануне зимних Олимпийских игр 2018 года, а не в 2021 году, когда по регламенту изменения в кодексе организации должны вступить в силу. Для этого они еще должны быть одобрены МОК и государствами- членами WADA.