Представители ОКР, ПКР и Минспорта не смогут возглавлять набсовет РУСАДА

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Ранее стало известно, что Елена Исинбаева покинет пост председателя наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая. Об этом было объявлено в четверг на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Смена руководства наблюдательного совета РУСАДА обсуждалась и до сегодняшнего заседания. Но проблема заключалась не в самой Елене Исинбаевой. Просто существовал конфликт интересов, который отметил комитет по соответствию (Исинбаева была выдвинута на эту должность ОКР — прим. ТАСС)», — сказал Хрычиков.

«Но кого бы не предложил ОКР, этот человек не может быть председателем или вице-председателем наблюдательного совета РУСАДА. Это касается также выдвиженцев ПКР и Минспорта», — добавил собеседник агентства.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта Исинбаева, которая является членом совета от Олимпийского комитета России, стала его председателем.