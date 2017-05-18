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18 мая 2017, 23:45 | Олимпизм | ТАСС

Представители ОКР, ПКР и Минспорта не смогут возглавлять набсовет РУСАДА

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Представители Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и Министерства спорта не смогут возглавлять наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за потенциального возникновения конфликта интересов. Об этом ТАСС заявил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Представители ОКР ПКР и Минспорта не смогут возглавлять набсовет РУСАДА - Фото Увеличить
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Ранее стало известно, что Елена Исинбаева покинет пост председателя наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая. Об этом было объявлено в четверг на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Смена руководства наблюдательного совета РУСАДА обсуждалась и до сегодняшнего заседания. Но проблема заключалась не в самой Елене Исинбаевой. Просто существовал конфликт интересов, который отметил комитет по соответствию (Исинбаева была выдвинута на эту должность ОКР — прим. ТАСС)», — сказал Хрычиков.

«Но кого бы не предложил ОКР, этот человек не может быть председателем или вице-председателем наблюдательного совета РУСАДА. Это касается также выдвиженцев ПКР и Минспорта», — добавил собеседник агентства.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта Исинбаева, которая является членом совета от Олимпийского комитета России, стала его председателем.
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Лалович: Вопрос о восстановлении членства РУСАДА в WADA должен быть закрыт до конца года

Лалович: Вопрос о восстановлении членства РУСАДА в WADA должен быть закрыт до конца года

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ненад Лалович верит, что вопрос о восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международной организации будет закрыт до конца года. Такое мнение он высказал корр. ТАСС.
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