В WADA рассказали о недостатке доказательств в докладе Макларена
Директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал о недостатке доказательств в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена о проблемах с допингом в российском спорте. Слова чиновника приводит ТАСС.
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«Макларен не имел достаточно доказательств в некоторых случаях, которые упомянуты в отчетах», — заявил Ниггли во время заседания совета учредителей WADA.
Мероприятие проходит в Монреале (Канада). Во время совещания будет зачитан доклад о ходе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Макларен публиковал доклад о расследовании независимой комиссии WADA в двух частях. Речь шла о том, что в России существует государственная система сокрытия положительных
После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.
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