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https://sport.mail.ru/news/olympics/29789242/
18 мая 2017, 17:25 | Олимпизм | Lenta.Ru

В WADA рассказали о недостатке доказательств в докладе Макларена

Директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал о недостатке доказательств в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена о проблемах с допингом в российском спорте. Слова чиновника приводит ТАСС.

Директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал о недостатке доказательств в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена о проблемах с допингом в российском спорте. Он заявил об этом во время заседания совета учредителей WADA которое проходит в Монреале (Канада). Увеличить
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«Макларен не имел достаточно доказательств в некоторых случаях, которые упомянуты в отчетах», — заявил Ниггли во время заседания совета учредителей WADA.

Мероприятие проходит в Монреале (Канада). Во время совещания будет зачитан доклад о ходе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Макларен публиковал доклад о расследовании независимой комиссии WADA в двух частях. Речь шла о том, что в России существует государственная система сокрытия положительных допинг-проб. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб с помощью добавления в них соли и кофе.

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.
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Лалович: Вопрос о восстановлении членства РУСАДА в WADA должен быть закрыт до конца года

Лалович: Вопрос о восстановлении членства РУСАДА в WADA должен быть закрыт до конца года

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ненад Лалович верит, что вопрос о восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международной организации будет закрыт до конца года. Такое мнение он высказал корр. ТАСС.
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