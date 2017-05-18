Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29780123/
18 мая 2017, 7:54 | Олимпизм | ТАСС

Лалович: Вопрос о восстановлении членства РУСАДА в WADA должен быть закрыт до конца года

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ненад Лалович верит, что вопрос о восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международной организации будет закрыт до конца года. Такое мнение он высказал корр. ТАСС.

Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства Ненад Лалович считает что российские официальные лица прилагают значительные усилия для восстановления РУСАДА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг в Монреале пройдет заседание совета учредителей WADA, на котором может быть принято решение о восстановлении членства РУСАДА в организации. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что РУСАДА в ноябре текущего года рассчитывает быть признанным соответствующим кодексу WADA.

«Я думаю, что со стороны российских официальных лиц прилагаются значительные усилия для восстановления членства РУСАДА. Я думаю, что это правильный путь. Я верю, что этот вопрос будет закрыт до конца года, а Россия снова будет восстановлена в нашей организации», — сказал Лалович.

«Я надеюсь, что заседание совета учредителей пройдет в позитивном для России ключе, это моя точка зрения, которая не должна быть далека от реальности. Если Россия продолжит бороться с допингом в спорте, я думаю, что результат не заставит себя ждать», — добавил он.

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу после того, как 9 ноября 2015 года независимая комиссия WADA опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ, выдвинув ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из главных критериев для восстановления деятельности агентства является так называемое изменение «культуры отношения к допингу» в стране.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Риди: Россия проделала большую работу, WADA примет взвешенное решение по РУСАДА

Риди: Россия проделала большую работу, WADA примет взвешенное решение по РУСАДА

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Россия проделала значительную работу в борьбе с допингом, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет взвешенное решение по возможному возвращению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в эту международную организацию. Об этом корр. ТАСС заявил президент WADA Крэйг Риди.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Риди: Россия проделала большую работу, WADA примет взвешенное решение по РУСАДА

"Оттава" обыграла "Питтсбург" и вышла вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ

Народное празднование: "Спартаку" вручили кубок чемпионов России