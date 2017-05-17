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https://sport.mail.ru/news/olympics/29770912/
17 мая 2017, 12:27 | Олимпизм | ТАСС

МПК 22 мая предоставит обновленную информацию о приостановке членства ПКР

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) 22 мая предоставит обновленную информацию по вопросу приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом говорится в заявлении организации, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

Отчет рабочей группы МПК о ходе выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на очередном заседании исполкома МПК, которое пройдет с 19 по 21 мая в Барселоне.
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