Бюджет Олимпиады-2018 превысит $1,9 млрд

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«Недавно у нас сменилось правительство, поэтому в ближайшее время мы обсудим поправки в бюджете Олимпиады. На данный момент бюджет соревнований составляет 2,2 трлн. южнокорейских вон ($1,97 млрд). Он изменится, поскольку затраты растут», — сказал Ли Хи Бом.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.