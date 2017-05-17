Бюджет Олимпиады-2018 превысит $1,9 млрд
КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Бюджет Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее превысит $1,9 млрд. Об этом ТАСС сообщил руководитель оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом.
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«Недавно у нас сменилось правительство, поэтому в ближайшее время мы обсудим поправки в бюджете Олимпиады. На данный момент бюджет соревнований составляет 2,2 трлн. южнокорейских вон ($1,97 млрд). Он изменится, поскольку затраты растут», — сказал Ли Хи Бом.
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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