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17 мая 2017, 10:56 | Олимпизм | ТАСС

Бюджет Олимпиады-2018 превысит $1,9 млрд

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Бюджет Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее превысит $1,9 млрд. Об этом ТАСС сообщил руководитель оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом.

Как рассказал ТАСС руководитель оргкомитета Пхенчхан-2018 Ли Хи Бом в ближайшее время пройдет обсуждение поправок в бюджете Олимпиады. Увеличить
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«Недавно у нас сменилось правительство, поэтому в ближайшее время мы обсудим поправки в бюджете Олимпиады. На данный момент бюджет соревнований составляет 2,2 трлн. южнокорейских вон ($1,97 млрд). Он изменится, поскольку затраты растут», — сказал Ли Хи Бом.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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