Сразу 19 свердловских спортсменов могут отобраться на Олимпиаду

Сразу 19 спортсменов Свердловской области имеют шансы отобраться на зимние Олимпийские игры в корейский Пхенчхан, которые пройдут в феврале будущего года, сообщил 17 мая корреспонденту «АиФ-Урал» заместитель директора «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» Яков Зобнин.

«Всего в сборных командах 58 спортсменов со Среднего Урала, из них реальные шансы отобраться на игры у 19 человек, — отметил Зобнин. — У нас неплохие резервы и я надеюсь, что наши ребята привезут с игр несколько медалей. Говорить поименно не буду, чтобы не сглазить. Я надеюсь, что тема с допингом в олимпийский сезон поутихнет. Сегодня РУСАДА (российское антидопинговое агентство) разослало всем российским спортсменам список запрещенных препаратов, так что любой прямо с телефона может проверить входит препарат в список запрещенных или нет. Спортсмены должны быть информированы в данном вопросе, чтобы не нарваться на неприятности».

На последних зимних Олимпийских играх спортсмены Свердловской области завоевали две золотые награды. Успех праздновали фигуристка Юлия Липницкая и биатлонист Антон Шипулин.