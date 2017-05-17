В Госдуме предлагают ввести сбор 20% на вложения в иностранные спортивные команды
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предложил ввести сборы в размере 20% на любые инвестиции в иностранные спортивные активы и команды.
«Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды. Будь любезен — перечисли 20% на программу развития физической культуры и спорта в РФ», — сказал журналистам Дегтярев.
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