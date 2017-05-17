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17 мая 2017, 10:14 | Олимпизм | ТАСС

Оргкомитет ОИ-2018: Эрнст очень помог в работе по подготовке церемонии открытия Игр

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст очень помог в работе по подготовке церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщил руководитель оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом.

Эрнст был креативным директором церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 года. Увеличить
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Эрнст был креативным директором церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 года.

«На Играх в Сочи было много наших представителей, которые наблюдали за происходящим, — сказал Ли Хи Бом. — Эрнст на той Олимпиаде организовывал церемонии открытия и закрытия соревнований. Он очень помог нам на первых этапах подготовки, в частности, с его помощью мы выбрали организатора церемоний открытия и закрытия Игр в Пхенчхане».

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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