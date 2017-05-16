Билеты на фигурное катание и шорт-трек на ОИ-2018 пользуются наибольшим спросом

«Первый этап продаж билетов прошел с 9 февраля по 23 апреля. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользовались билеты на церемонию открытия, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, некоторые игры хоккейного турнира», — сказал Ли Хи Бом.

«Но есть соревнования, которые пользуются гораздо меньшей популярностью, — продолжил руководитель оргкомитета “Пхенчхан-2018”. — Мы продолжим продвижение билетов. Знаю, что в Сочи (на ОИ-2014) первая часть продаж тоже не пользовалась большим спросом. Руководствуясь опытом реализации билетов с предыдущих Игр, мы ожидаем, что сможем продать все билеты».

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.