Глава оргкомитета ОИ-2018: Преград для участия сборной России в Играх быть не должно
КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Преград для участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 в Южной Корее быть не должно. Такое мнение ТАСС высказал руководитель оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом.
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«На встрече генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в ноябре прошлого года в Дохе было обсуждение ситуации вокруг допинга в России. Мы видели, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Россия предприняли усилия для разрешения ситуации. Думаю, у России не будет проблем с участием в Играх-2018. Мы с нетерпением ждем приезда российской команды», — сказал Ли Хи Бом.
На летней Олимпиаде 2016 года в
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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