Глава оргкомитета ОИ-2018: Преград для участия сборной России в Играх быть не должно

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«На встрече генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в ноябре прошлого года в Дохе было обсуждение ситуации вокруг допинга в России. Мы видели, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Россия предприняли усилия для разрешения ситуации. Думаю, у России не будет проблем с участием в Играх-2018. Мы с нетерпением ждем приезда российской команды», — сказал Ли Хи Бом.

На летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов не выступали российские легкоатлеты (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) и тяжелоатлеты, а также отдельные представители других видов спорта, которые не соответствовали критериям МОК.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.