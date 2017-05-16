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16 мая 2017, 14:43 | Олимпизм | ТАСС

Глава оргкомитета ОИ-2018: Преград для участия сборной России в Играх быть не должно

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Преград для участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 в Южной Корее быть не должно. Такое мнение ТАСС высказал руководитель оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом.

На летней Олимпиаде 2016 года в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> <nobr>из-за </nobr>допинговых скандалов не выступали российские легкоатлеты и тяжелоатлеты а также отдельные представители других видов спорта. Увеличить
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«На встрече генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в ноябре прошлого года в Дохе было обсуждение ситуации вокруг допинга в России. Мы видели, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Россия предприняли усилия для разрешения ситуации. Думаю, у России не будет проблем с участием в Играх-2018. Мы с нетерпением ждем приезда российской команды», — сказал Ли Хи Бом.

На летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов не выступали российские легкоатлеты (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) и тяжелоатлеты, а также отдельные представители других видов спорта, которые не соответствовали критериям МОК.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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