Лыжники открыли антидопинговый май

ДЕЛО ЛЫЖНИКОВ

Заседания CAS в Лозанне ждали долго. Не зря туда в компании адвокатов прибыли сами фигуранты дела — Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов. Также рассмотрят аналогичные дела Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой. Всех лыжников обвиняют в одном и том же: на пробирках с их пробами, взятыми во время Олимпийских игр-2014 в Сочи, были обнаружены царапины. Этого в совокупности со второй частью доклада Макларена оказалось достаточно, чтобы отстранить спортсменов от выступлений во второй части сезона. Спортсмены пропустили чемпионат мира в Лахти, на котором имели все шансы завоевать медали.

Вряд ли решение по лыжникам будет принято в ближайшее время. CAS рассматривает дела по месяцу и более. Легкову и компании пора начинать подготовку к олимпийскому сезону, для них каждый день промедления равен упущенному шансу на медаль Игр. В такой ситуации адвокат Кристоф Вишеманн собирается обратиться к арбитрам CAS с просьбой опубликовать решение в максимально сжатые сроки, пусть и без мотивировочной части. Будем надеяться, в Лозанне им пойдут навстречу. По срокам ожидания своей участи наши лыжники и так уже чемпионы всей планеты.

ПРИГОВОР ДЛЯ РУСАДА

17 — 18 мая в Монреале состоятся заседания исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), после которых станет понятно ближайшее будущее РУСАДА. При самом хорошем варианте России вернут право планировать тестирование и брать пробы у своих спортсменов под чутким контролем представителей ВАДА. При плохом раскладе — все останется как есть, то есть РУСАДА продолжит оставаться крайне ограниченной в правах организацией.

Многое, если не все, будет зависеть от доклада Комитета соответствия под руководством Джонатана Тэйлора. Этот комитет, который, вероятно, сыграет ключевую роль в судьбе РУСАДА, до сих пор работал практически под покровом тайны. В ноябре прошлого года ВАДА создало его на основании экспертной группы, которая ранее оценивала соответствие Кодексу тех или иных стран и организаций. Теперь комитет стал постоянным, а возглавил его британский юрист Джонатан Тэйлор. Также туда входят представители Канады (двое), Бельгии, Швейцарии и Дании.

Тэйлор — британский юрист, партнер фирмы Bird&Bird — известен, в частности, тем, что летом прошлого года выступал на стороне Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) в их судебном иске против российской стороны. Тот процесс в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) закончился победой команды Тэйлора. Доказать свое право выступать на Олимпийских играх россиянам не удалось.

Тэйлор до сих пор избегал публичных выступлений, и его позиция по отношению к России остается загадкой. Из комментариев других представителей ВАДА — президента Крэйга Риди и генерального директора Оливье Ниггли — становится очевидным, что главным препятствием для возобновления работы РУСАДА является назначение главой Наблюдательного совета Елены Исинбаевой. Против фигуры двукратной олимпийской чемпионки ВАДА возражает уже несколько месяцев. Теперь вопрос стоит ребром: либо ВАДА пойдет на уступки, дав российской стороне понять, что компромисс возможен и в других вопросах, либо Тэйлор в своем докладе будет категоричен, и РУСАДА продолжит оставаться птицей, которой запрещают летать.

Штат сотрудников набран, новый генеральный директор вот-вот будет назначен, бюджет увеличен в несколько раз. Выражаясь спортивной терминологией, РУСАДА уже давно стоит на низком старте, чтобы начать полноценно работать. Тем более что, судя по последним «косякам» с отбором проб у тренеров паралимпийцев, британцы из UKAD не всегда справляются с нашей спецификой. Но если сейчас РУСАДА не удастся вернуть себе право хотя бы частично планировать и проводить тестирование внутри страны, то полное возвращение статуса, анонсированное на осень 2017-го, представляется крайне маловероятным.

ОЖИДАНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

Напрямую от дела восстановления РУСАДА зависит судьба российских легкоатлетов. Рабочая группа под председательством норвежца Руне Андерсена заявила, что Всероссийская федерация легкой атлетики сможет вернуть себе признание ИААФ только после того, как РУСАДА начнет полноценно функционировать и будет аккредитовано ВАДА. Так как произойдет это не раньше поздней осени, ближайшее лето наши легкоатлеты будут выступать под нейтральным флагом.

Первые старты в нейтральном статусе трое из них уже провели. В ближайшее время к ним присоединятся и остальные. Еще целая группа, включая претендентов на медали чемпионата мира-2017 — метателей Веру Ребрик и Сергея Литвинова, — пока ожидает решения от ИААФ по своим индивидуальным заявкам. Положительный ответ на эти заявки — и есть тот позитив, на который нам всем стоит надеяться в конце мая.

30 — 31 мая в CAS состоятся еще и слушания по делу олимпийской чемпионки Лондона-2012 Анны Чичеровой против Международного олимпийского комитета. Чичерову по результатам перепроверки проб обвиняют в использовании допинга и грозят лишить бронзы Олимпиады-2008 в Пекине. Дело Чичеровой — первая весточка, ведь в CAS обратились и другие обвиняемые по результатам перепроверок — Мария Абакумова, Татьяна Лебедева. Анна оспаривает даже не факт дисквалификации (ее до сих пор не последовало, спортсменка временно отстранена), а решение МОК об аннулировании результата и возврате олимпийской награды.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН БОРЬБЫ С ДОПИНГОМ

С паралимпийцами ситуация еще сложнее, чем с легкоатлетами. 8 — 9 мая в немецком Бонне состоялась встреча нашей стороны с представителями рабочей группы Международного паралимпийского комитета. Там обсуждался ход выполнения Паралимпийским комитетом России «дорожной карты» и также было назначено следующее совещание — 19 — 21 мая в Барселоне. Тут надо иметь в виду, что опубликованная МПК «дорожная карта» содержит ряд, мягко говоря, трудно выполнимых требований вроде открытия «закрытых городов». Перспектива российской команды выступить на Играх в Пхенчхане под своим флагом по-прежнему остается туманной.

Предположительно в конце мая на очередном заседании Совета при Президенте по физической культуре и спорту будет официально представлен Национальный план борьбы с допингом в спорте. Этот документ подготовила Независимая общественная антидопинговая комиссия во главе с Виталием Смирновым. Надо сказать, что сам факт появления в стране Национального плана борьбы с допингом на год вперед — уже настоящая революция. Тем самым борьба с допингом ставится в один ряд с борьбой с коррупцией и прочими преступлениями и становится национальным приоритетом. Содержание плана пока держится в секрете, но Смирнов уже неоднократно говорил, что в нем будет содержаться ряд инновационных идей. А после того как план будет представлен на Совете при Президенте, он автоматически станет обязательным для исполнения всеми ведомствами.