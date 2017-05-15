Оргкомитет «Пхенчхан-2018» рассчитывает, что НХЛ отпустит хоккеистов на Игры в Южной Корее

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НХЛ в апреле объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. При этом руководители лиги не исключили, что некоторые игроки в индивидуальном порядке примут участие в Играх-2018.

«Не думаю, что принятое решение является окончательным. Еще есть время для переговоров. Я готов встретиться с руководством НХЛ в любом месте, каком им было бы удобно. Ничего еще не решено, пока не сделано финальное заключение по этому вопросу», — сказал Ли Хи Бом.

«У меня сегодня состоялась очень полезная встреча с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, где была возможность пообщаться со многими руководителями федераций. У оргкомитета есть полное взаимопонимание с IIHF, мы будем работать над развитием олимпийских объектов», — добавил глава оргкомитета «Пхенчхан-2018».

Ранее Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в Играх-2018 будет принято в июле. При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн настаивает на том, что лига своего решения не изменит.

Игроки НХЛ выступали на Играх с 1998 года. Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.