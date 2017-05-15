Президент Франции Макрон обсудит с членами МОК заявку Парижа на ОИ-2024

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«Президент Франции Эммануэль Макрон встретится 16 мая в 8:15 в Елисейском дворце с членами оценочной комиссии Международного олимпийского комитета во время визита членов МОК в Париж. Это станет отличной возможностью для президента подтвердить энтузиазм, с которым правительство поддерживает кандидатуру Парижа на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года», — говорится в заявлении на официальном сайте Елисейского дворца.