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14 мая 2017, 11:03 | Олимпизм | Р-Спорт

Зидан, Бензема, Эстанге и Блан поддержали заявку Парижа на ОИ-2024

МОСКВА, 14 мая — Р-Спорт. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, форвард клуба Карим Бензема, трехкратный олимпийский чемпион по гребле француз Тони Эстанге и бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан поддержали заявку Парижа на право принять Олимпиаду 2024 года.

<em>МОСКВА 14 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер мадридского Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> форвард клуба Карим <span class=error>Бензема</span> трехкратный олимпийский чемпион по гребле француз Тони <span class=error>Эстанге</span> и бывший главный тренер сборной Франции по футболу <span class=error>Лоран</span> <span class=error>Блан</span> поддержали заявку Парижа на право принять Олимпиаду 2024 года. Увеличить
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Поддержка выразилась в форме коллективного фото, которое Зидан опубликовал в своем Instagram. Он сопроводил снимок обращением на английском и французском языках, в котором призвал последовать его примеру и поддержать заявку столицы Франции. «Вместе мы проведем потрясающие Игры дома», — написал Зидан.

Выборы столицы летних Олимпийских игр-2024 пройдут на очередной сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме (Перу). Помимо Парижа, на проведение Игр претендует Лос-Анджелес (США).
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Макрон подтвердил заинтересованность Парижа в проведении Олимпийских игр 2024 года

ПАРИЖ, 12 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, в котором подтвердил заинтересованность Парижа в проведении летних Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщает AFP.
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