Зидан, Бензема, Эстанге и Блан поддержали заявку Парижа на ОИ-2024
МОСКВА, 14 мая —
Р-Спорт. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, форвард клуба Карим Бензема, трехкратный олимпийский чемпион по гребле француз Тони Эстанге и бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан поддержали заявку Парижа на право принять Олимпиаду 2024 года.
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Поддержка выразилась в форме коллективного фото, которое Зидан опубликовал в своем Instagram. Он сопроводил снимок обращением на английском и французском языках, в котором призвал последовать его примеру и поддержать заявку столицы Франции. «Вместе мы проведем потрясающие Игры дома», — написал Зидан.
Выборы столицы летних Олимпийских игр-2024 пройдут на очередной сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме (Перу). Помимо Парижа, на проведение Игр претендует
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