Макрон подтвердил заинтересованность Парижа в проведении Олимпийских игр 2024 года

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Макрон в ходе разговора напомнил «о связях, которые объединяют Францию и олимпийское движение». Он также подтвердил «заинтересованность Франции в поддержке кандидатуры Парижа для проведения летних Олимпийских игр в 2024 году». По информации AFP, Макрон встретится с комиссией МОК, планирующей инспекционную поездку во французскую столицу с 14 по 16 мая, уже на следующей неделе.