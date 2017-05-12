Колобков: Шесть олимпийских видов спорта не обеспечены федеральными центрами в России

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Совещание проходит в пятницу на базе подмосковного олимпийского учебно-тренировочного центра «Новогорск».

«В рамках федеральной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2015 годы” построено три новых федеральных центра, в четырех федеральных спортивных центрах создана современная инфраструктура, необходимая для подготовки спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта, с учетом климатических зон, — сказал Колобков. — На указанные цели из федерального бюджета направлено 26,3 млрд рублей. Вместе с тем проблема обеспеченности федеральными центрами не решена в таких видах спорта, как конькобежный спорт, велоспорт, триатлон, скейтбординг, парусный спорт, скалолазание».

Ранее Колобков заявил, что в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» на развитие и модернизацию олимпийских баз в стране будет выделено 12 млрд рублей.