Под проливным дождем по океану к победе: оренбуржец завоевал 6 медалей

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Оренбуржец Олег Андронов, представлявший Россию на Всемирных играх в категории «Мастерс», завоевал шесть медалей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минспорта Оренбургской области, Олег Андронов работает старшим преподаватель кафедры физвоспитания Оренбургского госуниверситета, является мастером спорта России в возрастной категории 40−44 года. Он принял участие в соревнованиях по плаванию в бассейне и в плавании на открытой воде (в океане).

Итогом выступления стали шесть медалей: золото на дистанции 200 метров баттерфляем, серебро — на 400 и 800 метров вольным стилем и 400 метров комплексом, бронза — на стометровке баттерфляем и на самой трудной дистанции — 5 км в океане.

Как признался Олег Андронов, победа далась нелегко. Трудности вызвали значительная разница во времени и погодные условия. В основном все дистанции приходилось плыть поздней ночью по оренбургскому времени, когда организм еще спит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе госуниверситета.

«Сейчас в южном полушарии осень, и мне пришлось плыть под проливным дождем. Самым трудным для меня было стартовать и финишировать, так как в эти дни в океане был прилив, образовавший большие волны. Еще и вода оказалась очень холодной — 18 градусов, и я почти не чувствовал рук и ног», — сказал Андронов. Дистанцию в 5 км спортсмен проплыл за 73 минуты.

По итогам выступления Олег был признан лучшим среди мужчин в российской команде. Это были вторые игры в его карьере. Четыре года назад в Турине (Италия) также было шесть медалей: золото на дистанции 200 метров баттерфляем и пять бронзовых наград. Сейчас оренбуржец готовится к чемпионату мира по водным видам спорта на четырех дистанциях, который пройдет в Будапеште.

Добавим, с 20 по 30 апреля в городе Окланд (Новая Зеландия) состоялись Всемирные игры в категории «Мастерс» — аналог олимпийских игр в мире ветеранского спорта. В соревнованиях приняло участие 30 тыс. человек из 106 стран мира.