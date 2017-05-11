Медведев: Фонд поддержки олимпийцев подготовит программу выплат призерам Игр-2018
ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. Фонд поддержки олимпийцев России подготовит программу выплат за победы на предстоящих в южнокорейском Пхенчхане зимних Олимпийских играх 2018 года, а также обеспечит присутствие на этих соревнованиях в качестве гостей прославленных спортсменов прошлых лет. Об этом заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда.
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«За счет средств фонда на следующие Олимпийские игры поедут чемпионы и призеры Олимпиад прошлых лет — для них в человеческом плане это, конечно, очень и очень важно», — сказал Медведев, отметив, что «60 наших прославленных олимпийцев смогут вновь окунуться в спортивную атмосферу и, естественно, не только поболеть за нашу страну, но и помочь нашим действующим спортсменам и советами, и самим фактом присутствия».
Медведев назвал зимние Олимпийские игры 2018 года важнейшим из предстоящих в ближайшее время соревнований. «Мы с вами говорили по поводу необходимости подготовки программы призовых выплат победителям и призерам (этих Игр). Рассчитываю на то, что эта программа будет доработана и, конечно, будет принята», — сказал глава кабмина.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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