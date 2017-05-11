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11 мая 2017, 16:03 | Олимпизм | ТАСС

Медведев: Олимпийцы России должны иметь квалифицированную юридическую поддержку

ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. Российские олимпийцы должны иметь все условия для успешных выступлений и честной борьбы за медали, в том числе, при необходимости — квалифицированную юридическую поддержку. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России.

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Он призвал обсудить вопрос — «что важнее сделать, чтобы спортивных побед было больше, особенно с учетом того, что ситуация сейчас не самая простая для российского спорта, и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, для успешных выступлений, для честной борьбы за медали».

«А в случае необходимости, (чтобы у спортсменов) была, конечно, и квалифицированная юридическая поддержка, что, как мы убедились в последние годы, в последний период, совсем немаловажно», — сказал Медведев.
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